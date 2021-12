filtran video de Eduin Caz revelando presunta infidelidad: el artista respondió

Una mujer con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, difundió a través de su red social de TikTok un video en donde se puede observar dormido en una cama sin playera al vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, asegurando que pasó una noche con él en el año 2019.

La chica se hace llamar la red social mencionada Stephanie Hernández, misma que compartió el video donde presuntamente el cantante aparece dormido sin playera, anexando "pruebas sino quedas como la otra que solo por hacer polémica"

En otros videos explicó cómo conoció al intérprete de “El amor no fue pa’ mi” y aseguró también que la esposa de Caz, Daisy Anahy, se comunicó con ella para cuestionarla sobre el rumor de la infidelidad.

Stephanie detalló que en el año 2019 Grupo Firme se iba a presentar en su ciudad, asimismo aseguró que se encontraba “formando una amistad” con uno de los integrantes, así que la invitaron a un “after” el día del concierto.

Cuando la chica se encontraba en la fiesta menciona que el vocalista se le acercó a “sacarle platica” sobre sus tatuajes y demás.

“Quiero aclarar que yo tenía dos semanas de saber quién era Grupo Firme, o sea que yo no sabía que Eduin estaba casado. Solo sabía que tenía un hijo, pero en ese entonces ‘estaba pegando’ ‘El amor no fue pa mi’ y no sabía mucho de su vida. Todavía no era muy famoso” aseguró Stephanie.

Asimismo, dijo que tampoco le preguntó si era casado, ni él a ella así que “pasó lo que pasó”.

Stephanie Hernández revela por qué filtro el video de Eduin Caz

La originaria de Chihuahua puntualizó que se decidió filtrar el video porque supo de una joven de Tijuana aparentemente con el nombre de Lizet, quien quiso “desenmascarar” al cantante, ya que al parecer también tuvo una relación con Caz, pero esta chica al no tener ninguna prueba la tacharon de mentirosa, así que en forma de apoyo decidió subir el video.

Finalizó invitando a los internautas que no le sigan tirando “hate” porque ella no sabía que estaba casado y también porque ya pasó.

Eduin Caz reponde al video filtrado

Ante esta polémica el vocalista de Grupo Firme compartió a través de sus historias una foto en la que añadiendo que subirá un video explicando el "chisme".

"Días porque buenos, los memes y el mitote que se cargan" escribió Caz.

