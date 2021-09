¡Final feliz! Perro rescata a su mejor amigo luego de ser atropellado

El perro es considerado como el mejor amigo del hombre ya que su capacidad de poder amar es infinito, muchos de ellos son afortunados de tener un hogar en el cual son cuidados, pero la gran mayoría viven en las calles, se ha registrado durante los últimos años el aumento de perros abandonados, este es el caso de dos lomitos uno de ellos fue atropellado y su compañerito se quedó a su lado a cuidarlo mientras llegaba la ayuda.

El caso sucedió en Igatu Brasil, a través de las redes sociales se dio a conocer el caso de estos dos mejores amigos, cuando por 24 horas el perro estuvo esperando la ayuda para su compañerito, personas cercanas al lugar se dieron cuenta de los sucedido por lo que decidieron tomarle fotos y compartir el caso por redes sociales.

En una de las fotografías se puede ver como el perro está al lado de su amigo lamiendo como una señal de reanimarlo el can había sido atropellado.

Marina es una enfermera veterinaria que fue la que brindo la ayuda, le hicieron llegar la fotografía de los lomitos por lo que solicitó ayuda para su rescate pero tuvo que esperar al otro día ya que era domingo por lo que no había veterinario que pudiera atender al animalito.

“No pudimos ir al sitio el domingo por la tarde porque no teníamos un veterinario disponible, pero el lunes por la mañana recibimos noticias de que ambos estaban en el mismo lugar. Fui con mi amigo veterinario y lo llevamos a una clínica”, dijo Marina.

Marina comento que al trasladar a los perrito este no se separaba de su amigo incluso mientras este estaba siendo valorado el can estaba al pendiente, pero tuvo un poco de dificultad ya que el can se puso agresivo mientras le salvaban la vida al otro

“Se mantuvo cerca del perro herido todo el tiempo, lamiendo, pasando sus patas sobre él como si estuviera tratando de revivirlo”, dijo Marina.

“Cuando metimos al perro herido en el auto, el otro ya estaba saltando en el asiento y por eso se quedó con él hasta el momento de la atención en la clínica”, dijo la enfermera.

Informaron que el animalito ya se encuentra bien y recuperándose, mientras la ONG adopta Iguata ha realizado una campaña en redes sociales para recaudar dinero para seguir con el tratamiento del animalito.

No estamos seguros de que sean hermanos. Deben tener la misma edad, entre nueve meses y un año, pero llamó la atención la unidad y el compañerismo que mostró el otro perro con los heridos durante todo el tiempo desde el momento del accidente y la llegada a la clínica y ahora al hogar temporal”, dijo Marina.

