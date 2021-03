Vídeo: Fisicoculturista se rompe tendón por intentar cargar 220 kilos

ESTADOS UNIDOS.- El joven fisicoculturista de Estados Unidos, Ryan Crowley, se rompió el tendón muscular derecho luego de que este no soportará el exceso de peso al que fue sometido durante un entrenamiento con pesas.

En un video compartido en redes sociales por su entrenador, Larry Wheels, se observa cuando el tendón del atleta se deprende de su lugar al intentar llevar 220 kilogramos de peso sobre su cabeza.

Advertencia: El siguiente contenido gráfico puede llegar a herir la susceptibilidad del lector.

Ryan Crowley completely ripping his pec tendon off the bone whilst trying to incline bench 220kg 😳🤢



Look how Larry Wheels is able to just hold the bar like that though pic.twitter.com/TgULx6mrW2