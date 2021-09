FOTOS: Taxis abandonados se convierten en campos de cultivo

BANGKOK (AP) - Las flotas de taxis en Tailandia están dando un nuevo significado al término "jardín en la azotea", ya que utilizan los techos de los taxis parados por la crisis del coronavirus para servir como pequeñas huertas.

Los trabajadores de dos cooperativas de taxis ensamblaron los jardines en miniatura esta semana usando bolsas de basura de plástico negras extendidas sobre marcos de bambú. Además, agregaron tierra en la que se plantaron una variedad de cultivos, incluidos tomates, pepinos y judías verdes.

El resultado parece más una instalación de arte que llama la atención que un estacionamiento, y ese es en parte el punto: llamar la atención sobre la difícil situación de los taxistas y operadores que se han visto gravemente afectados por las medidas de bloqueo del coronavirus.

Las cooperativas Ratchapruk y Bovorn Taxi ahora tienen solo 500 autos circulando por las calles de Bangkok, con 2.500 inactivos en varios sitios de la ciudad, según el ejecutivo de 54 años Thapakorn Assawalertkul.

Con las calles de la capital mortalmente silenciosas hasta hace poco, ha habido demasiada competencia por muy pocas tarifas, lo que ha provocado una caída en los ingresos de los conductores. Muchos ahora no pueden pagar los pagos diarios de los vehículos, incluso después de que el cargo se redujo a la mitad a 300 baht ($ 9,09), dijo Thapakorn. Así que se han marchado, dejando los coches en filas largas y silenciosas.

Algunos conductores entregaron sus autos y regresaron a sus hogares en áreas rurales cuando la pandemia golpeó por primera vez el año pasado porque estaban muy asustados, dijo. Más se rindieron y devolvieron sus autos durante la segunda ola.

Con los nuevos brotes del virus este año, las cooperativas quedaron "completamente destruidas", ya que sus conductores entregaron miles de automóviles, dijo.

Las nuevas infecciones de Tailandia han oscilado poco menos de 15,000 en los últimos días después de alcanzar un máximo de 23,400 a mediados de agosto. El gobierno espera que el país esté saliendo de esta ola, que ha sido la más letal hasta ahora, ya que representa el 97% del total de casos de Tailandia y más del 99% de sus muertes. En total, Tailandia ha confirmado 1,4 millones de casos y más de 14.000 muertes.

La situación ha dejado a las empresas de taxis en peligro financiero, luchando por reembolsar los préstamos para la compra de sus flotas. Las cooperativas Ratchapruk y Bovorn deben alrededor de 2.000 millones de baht (60,8 millones de dólares), dijo Thapakorn. Hasta ahora, el gobierno no ha ofrecido ningún apoyo financiero directo.

"Si no tenemos ayuda pronto, estaremos en serios problemas", dijo el jueves a The Associated Press.