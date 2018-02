Video: niño se queda atrapado en máquina saca peluches

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Una travesura de un pequeño originario de Estados Unidos se hizo viral en redes sociales por obtener un juguete se quedó atrapado en una máquina saca peluches que estaba en un restaurante de Titusville en Florida.

También te puede interesar:

De acuerdo con el portal Grupo Radio Fórmula, según el propio departamento de Servicios de Emergencia y Bomberos de Titusville, los hechos ocurrieron en el restaurante Beef O'Brady cuando el menor de edad, identificado como Mason, quería sacar un juguete de la máquina.

No obstante, al no poder ganar uno de los peluches, el niño trepó por el aparato e ingresó por la parte superior, y aunque pudo conseguir su muñeco, ya no pudo salir por el mismo lugar por el que entró.

En dicho lugar se encontraba descansando el bombero Jeremy House, quien pidió ayuda a sus compañeros a través del servicio del 911.

El percance no pasó a mayores, según el reporte de la agencia AP.

Otro hecho: Policías 'pelean' contra tigre de peluche

Agentes de policía fueron enviados a una granja en Aberdeenshire (Escocia) tras la llamada del propietario, Bruce Grubb, quien creyó haber visto un tigre suelto en su establo de vacas, escribe The Scottish Sun.

"No tenía ninguna duda de que era real, me asusté muchísimo".

Al lugar llegaron seis coches policiacos, incluyendo un equipo de respuesta armada. Los agentes permanecieron dentro de sus vehículos durante una tensa espera de 45 minutos, durante los cuales pensaron y debatieron la mejor forma de someter al supuesto predador. Sin embargo, el 'tigre' no se movió en todo ese tiempo, lo que suscitó sospechas del granjero, informa el portal de noticias RT.

Montado en un camión, Grubb se acercó al felino y se dio entonces cuenta de que se trataba en realidad de un juguete de peluche.