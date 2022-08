Fox convoca a expresidentes a tomarse una foto; AMLO los invita a Palacio

Luego de la convocatoria que realizó el exmandatario Vicente Fox, el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó la propuesta de "tomarse una foto" junto con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

"Miren que hasta el (ex) presidente Fox quiere que nos tomemos una foto", dijo.

"Hay que buscar la conciliación miren: amor y paz, no pelearnos ", señaló haciendo una señal de amor y paz con los dedos de sus manos en su mañanera de este viernes en Tijuana.

Ante su declaración, le cuestionaron si él aceptaría participar en dicha reunión.

"A todos invito, sí lo invitó. Lo que pasa que él también se invitó, entonces doblemente invitado y ¡claro! Si quieren estar ahí, los invito a Palacio (…) En política se pueden tener adversarios pero no enemigos… Se van a ir a tomar la foto los presidentes", ironizó.

"Sí, como no, cuando se pueda", respondió.

El presidente respondió y aceptó la invitación que hizo Vicente Fox para tomarse una foto junto con otros ex presidentes.Propuso Palacio Nacional para hacerlo, pues asegura no guarda rencor por ninguno y busca la conciliación. En la invitación de Fox no aparece Enrique Peña Nieto pic.twitter.com/OG9fOMvocU