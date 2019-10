¿Fue un montaje? Hallan 'errores' en el video de la captura de Ovidio Guzmán

Agencias

MÉXICO.- El presidente López Obrador enseñó en su junta "mañanera" el video de la detención del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en el que se le puede observar pidiendo que pare el fuego, sin embargo usuarios de redes sociales aseguran que el video se trata de un montaje debido a algunas inconsistencias.

Luego de que revelaran video de la supuesta detención de Ovidio Guzmán en Culiacán, usuarios de redes sociales aseguran que ciertos detalles no cuadran (camisa y barba). ¿Usted qué opina? pic.twitter.com/KS1WiYvtjT

El material muestra cómo las fuerzas armadas aparecen en el estacionamiento de la casa donde se resguarda Ovidio Guzmán López y su posterior arresto.

“Ya paren todo oiga, ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo por favor. Ya tranquilos, ya ni modo. Dígales ya que se retiren… pero díganles que ya se retiren, ya no quiero pedos. ¡Ya no quiero que haya desmadre, por favor!”.