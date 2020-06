Futbolista atrapado durante 72 días en un aeropuerto de la India, logra salir

INDIA.- Como si fuera una película y la protagonizara Tom Hanks. El futbolista de Ghana, Juan Muller estuvo 72 días sin poder salir del aeropuerto de Mumbai, India

Muller llegó en noviembre de 2019 a la India con una visa de seis meses para jugar en el ORPC Sports Club de Kerala.

Cuando comenzó la pandemia por el coronavirus trató de conseguir dinero para regresar a su país, y cuando lo obtuvo el gobierno ordenó cerrar las fronteras, el espacio aéreo.

Ghanian Footballer stranded for 74 days due to lockdown at Mumbai International Airport... @rogee99 ,23 years wanted to thank @AUThackeray ji and @AbhaGoradia ji he was crying in happinesss when I met him at the airport , best feeling a youth could get and yes pic.twitter.com/F3gaYwfwts