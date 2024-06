Ganador del debate entre Biden y Trump: los memes.

El ganador del debate presidencial en Estados Unidos entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump fue sencillo de decidor: fueron los memes.

La falta de propuestas y el exceso de ataques y alusiones personales en el debate presidencial, convirtieron el debate en una fuente de chistes y memes de ambos aspirantes.

Entre el taciturno Joe Biden y el histriónico Trump incapaz de responder las preguntas de los moderadores, en redes sociales convirtieron cada una de sus declaraciones en un meme, y te presentamos lo más divertidos.

Oops, Panic in DC as Man with Dementia shows he has dementia and does horribly in the debate. The Democratic Party could have just watched the debates with Biden and Trump in 2020 and realized this if they weren't so mentally mediocre. pic.twitter.com/86RRqlAhOp