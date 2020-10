Gato conoce el mar por primera vez y sus muecas se viralizan en redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Las curiosas muecas de un gato que conoció el mar se han vuelto virales en redes sociales y arrancado uno que otro suspiro a los cibernautas, quienes se han declarado enamorados de Pumpkin, un adorable felino naranja.

El minino fue rescatado por una generosa familia quienes también decidieron quedarse con el hermano de Pumpkin, llamado Moustachio.

De acuerdo con el portal Animales Queridos, la familia de Pumpkin relató que no consideraron quedarse con él debido a que descubrieron que padece un caso leve de hipoplasia cerebelosa; lo que afecta su coordinación y percepción de profundidad, pese a ello decidieron adoptarlo y han visto que su condición no impide en lo absoluto que haga una vida normal.

El adorable felino disfruta del tiempo al aire libre y las aventuras familiares; incluso practica senderismo y kayak, así que su dueña consideró la idea de llevar al gato a la playa por primera vez, lo que jamás imaginó que terminaría convirtiendo a Pumpkin en una figura pública de redes sociales.

El día en la playa

Mientras corría por la playa junto a su hermano, el felino parecía disfrutar el momento. Hasta que el viento se hizo más fuerte, y la familia descubrió que su intrépido gato no era para nada un fanático de la brisa fuerte, y su estado de ánimo prontamente cambió.

La dueña de Pumpkin dijo: “realmente amaba la playa, pero pronto descubrimos que no amaba el viento. Las caras que estaba haciendo, nunca antes habíamos visto algo así, así que estábamos tomando fotos y videos”.

Cuando el viento golpeaba con fuerza, de inmediato las expresiones del gato no se hicieron esperar; no habían visto a su mascota reaccionar así antes y no podían dejar de reír al ver sus extrañas y divertidas caras.

Claramente no disfrutaba del viento, y lo trató de dejar muy en claro en cada una de sus expresiones.

Al momento la página de facebook de Pumpkin cuenta con más de 40 mil seguidores, quienes se han dejado enternecer por el travieso minino.

¿Qué es la hipoplasia cerebelar?

La hipoplasia cerebelar es una anormalidad congénita relativamente frecuente en los animales domésticos. Es debida a un desarrollo defectuoso en la diferenciación tisular del cerebelo. Se caracteriza por disminución del tamaño de dicho órgano con desorganización cortical y deficiencia de neuronas de Purkinje y granulares, detalla el artículo médico Hipoplasia Cerebelar en el Gato, de Hérvas Baroja.

El documento también explica que “La causa más frecuente es una infección viral intrauterina o perinatal. Otras son de origen iatrogénico o hereditario. En la especie felina el agente etiológico es el virus de la panleucopenia felina (VPF), un parvovirus. La hipoplasia cerebelar se manifiesta clínicamente como un síndrome cerebelar: estancia de base ancha, ataxia, dismetría y temblores de intención”, acotó.

(Con información de Animales Queridos y Pumpkin the Cat)