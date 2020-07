Gato fallecido recibe solicitud para votar en las elecciones de EU (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- En un año de elecciones presidenciales, siempre hay un impulso para que las personas se registren para votar.

Para una familia de Atlanta, ese impulso se volvió un poco interesante.

Ron Tims dijo que revisó su correo el miércoles y encontró una solicitud de registro de votante dirigida a Cody Tims, su gato, quien murió hace 12 años.

Los Tims se sorprendieron y se divirtieron un poco cuando vieron lo que Cody recibió por correo.

La Oficina del Secretario de Estado dijo que la solicitud no provenía de ahí y que los grupos de terceros a menudo usan listas de correo para obtener nombres y direcciones.

There's a big push to get people to register to vote, but cats? One family says apparently someone thinks Cody the Cat should go to the polls. #Fox5atlanta pic.twitter.com/NvBEBkGT2A