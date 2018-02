¿Qué es esto? Mira el GIF que hará 'volar tu cabeza'

Agencia

MÉXICO.- Las redes sociales parecen enloquecer gracias a un GIF que se encuentra circulando, y que ha causado sulfurar a miles de personas que se encuentran con él.

La publicación que empezó por hacerse viral en Twitter trata sobre una imagen satelital, que muestra el tramo de una costa donde al principio se puede apreciar el acercamiento de ella, pero la parte polémica comienza cuando después de dos segundos caemos en cuenta que hemos sido víctimas de una desesperanteilusión óptica.

Los factores que logran hacer que este post sea irritable se encuentran en la misma toma de la foto, ya que nos muestra dos bahías, las cuales confundimos durante su aproximación y nos hace creer que conforme se va acercando nos llevará más allá del espacio, pero en realidad solo nos muestra nuevamente el principio del lugar.

Muchas personas han compartido este GIF describiéndolo como una “tortura mental” y el más exasperante jamás visto antes.

También te puede interesar: Roban juguetes para adultos con valor de... ¡20 mil euros!

Most frustrating GIF ever? It’s a fractal! 😂 pic.twitter.com/dXbV3ENhQT

Pero este no ha sido el único que ha logrado expresar a los usuarios de esta manera, también existe otro que trata sobre un cachorro él cual parece tener en sus orejas dos cabezas, las cuales en el momento del acercamiento juegan con nuestra mente vertiginosamente.

The coastline gif has me like pic.twitter.com/BnIONjcDq7