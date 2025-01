Golfo de México: ¿Donald Trump puede realmente cambiarle el nombre?

Donald Trump, ahora como presidente en funciones, insiste en cambiar el nombre del Golfo de México por el de "golfo de Estados Unidos". La declaración, realizada durante su discurso inaugural el lunes, forma parte de una serie de planteamientos en los que ha buscado redefinir la geografía política del hemisferio occidental.

BREAKING: President Trump just announced that he will be signing an order renaming the "Gulf of Mexico" to "Gulf of America" as well as bringing back Mount McKinley pic.twitter.com/EM7YbFH629