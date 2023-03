Los golpes no van: Adrián Marcelo tras ser agredido por Chessman

Adrián Marcelo se pronunció tras ser agredido por el luchador de la Triple A, Chessman y aseguró que rechaza la violencia física.

Asimismo, dejó un mensaje para aquellos internautas que se alegraron que el presentador fuera golpeado, pues afirman que su contenido incita a la violencia.

A través de redes sociales, se ha viralizado el video donde el conductor de Multimedios se encuentra haciendo un reportaje para su programa ‘El Radar’. Ahí se observa a Marcelo platicando con el luchador, pero de repente las facciones de cada uno comienzan a cambiar, Chessman se ve un poco enfurecido, mientras que Adrián puede verse un poco ‘burlón’.

Pero el luchador perdió el juicio y golpeó en el cuello al conductor, tras recibir el golpe, Adrián Marcelo se puso de cuclillas y llevó su mano a la zona afectada para tratar de mitigar el dolor, ante el conato de pelea, la gente comenzó a gritar eufórica.

Minutos más tarde, el también influencer tomó un vaso con cerveza y se lo lanzó a Chessman, enseguida comenzó a reclamarle con insultos.

Tras el acto violento que vivió Adrián Marcelo, los internautas comenzaron a burlarse de lo ocurrido, luego de las criticas, el conductor decidió mandar un mensaje para los que se 'alegraron' de la situación.