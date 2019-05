Así se ve la CDMX bajo la densa capa de humo

Iván Sosa

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A las 19:00 horas, el nivel de contaminación por partículas menores de 2.5 micrómetros (PM2.5) superó los 150 Imeca y alcanzó los niveles de declaración de contingencia ambiental.

La estación Ciudad Nezahualcóyotl, del Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat), llegó a los 153 Imeca por concentraciones de PM2.5, ocasionados por incendios forestales en el Valle de México y sus alrededores.

A partir del sábado, durante 70 horas continuas, durante el día y la noche, se han presentado tres días continuos con contaminación por PM2.5 por encima de los 130 Imeca.

Esta mañana, la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que la contingencia sólo se declara a partir de los 150 Imeca.

#NASAWorldview Image of the Week: Fires in Southern Mexico, as observed by the NASA Aqua MODIS instrument on 5/12/19. https://t.co/p8ph0e4gdx Interact with image using Worldview: https://t.co/3S1Wi8xJK6 pic.twitter.com/goVFjkoY5k