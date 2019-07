Guardería usa a “La Llorona” para controlar a niños (video)

Agencia

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN, Pue.- Un audio de lamentos de la Llorona es utilizado por maestras de una guardería para mantener en silencio a niñas y niños de menos de tres años que tienen a su cargo.

Un video muestra que las educadoras de un grupo de la estancia infantil Aprendiendo a crecer usan esta estrategia para atemorizar a las y los menores y con eso lograr que no hagan ruido mientras duermen los bebés del salón contiguo.

En las imágenes, se observa a los niños sentados en el suelo del salón.

“¡Ay mis hijos!”, se escucha, mientras algunos niños comienzan a sollozar, incluso una niña pide a su mamá.

“Oh por Dios”, dice una maestra cuando se escuchan los gritos, para mantener quietos a los menores.

Viridiana Pérez, madre de César, un menor que aparece en el video, se mostró molesta.

“Mi hijo aparece (en el video). Está ahí sentado y no se me hace justo. Me sorprende ver el video es la maestra Leo (...) es ella es ella la que está atemorizando a los niños".