Hallan extraño ser parecido a un cerebro humano en la playa (Foto)

Agencia

MÉXICO.- Una chica llamada Raquel Williams paseaba con su madre por una playa de Australia, cuando se toparon con un extraño ser vivo parecido a un cerebro humano, se aprecia en una fotografía publicada este viernes en la página de Facebook 'Field Naturalists of Tasmania'.

"¿Alguien puede decirme qué es esto? Mi madre y yo seguimos viéndolo en la playa y cuando lo toqué me quedé entumecida. Es viscoso pero duro", reza el mensaje de Williams colgó en la Red en busca de alguien que pudiera ayudarlas a identificar la criatura marina. La joven asegura que cuando tocó el ser con el dedo sintió que se le quedaba adormecido, mientras que a su madre le ocurrió lo mismo con el pie.

También te puede interesar: Joven encuentra mensaje misterioso dentro de una botella

"Es un chorro de mar colonial, también conocido como ascidia. Posiblemente el extenso pero no nativo Botryllus schlosseri", comentó un usuario identificado como Dr. Simon Grove, experto en zoología. Asimismo, detalló que esta especie "no se encuentra tan lejos, en términos evolutivos, de los vertebrados".

Otros internautas dijeron que "se parece a un cerebro", añadiendo con sorna que "alguien podría haberlo perdido". "Es el cerebro de un político de Canberra… Tenía que estar en alguna parte", aseveró otra persona en un comentario.

'What is THIS?' Woman searches for answers after touching a 'slimy' sea creature resembling a human brain - making her entire hand go numb

via https://t.co/GY3k1GpM9e https://t.co/wNz2M7Loo7