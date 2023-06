¿Harry Styles en el Super Bowl 2024? Surge rumor del show de medio tiempo

Pese a que faltan algunos meses para el Super Bowl 2024, los rumores sobre el show de medio tiempo comienzan a surgir y Harry Styles es uno de los nombres más sonados.

Usuarios en redes sociales han compartido la noticia, aunque no se ha confirmado nada al respecto. Otros nombres que suenan para presentarse en el evento deportivo son Dua Lipa y Miley Cyrus.

MLFootball compartió que han habido muchos rumores de que el exintegrante de One Direction podría encabezar la presentación.

Por su parte, la cuenta Pop Hive publicó una foto del cantante con el siguiente texto: "Harry Styles might be headlining Super Bowl 2024".

Harry Styles might be headlining Super Bowl 2024. pic.twitter.com/zmDLBU2qUq

Las opiniones entre los fanáticos se han divido, ya que algunos aseguran que Harry no tiene el repertorio para hacer vibrar el escenario en un Super Bowl.

Por otro lado, la mayoría de las usuarias anhelan ver al cantante británico encabezar el show.

"Harry no es un mal artista, no me mal interpreten pero para encabezar el Super Bowl debes tener muchas canciones memorables, y él tiene como 1 o 2, deben de darle la oportunidad a artistas con mayor trayectoria", comentó un usuario.