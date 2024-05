Hasta pronto, Kabosu: muere perrita que inspiró el meme ‘doge’

El cielo de los ‘lomitos’ tiene una nueva integrante: Kabosu, la perrita que inspiró el meme ‘doge’ y quien fue la cara de la cara de la criptomoneda ‘Dogecoin’, murió en paz a sus 18 años de edad en Japón.

La dueña de la tierna perrita de la raza shiba inu, Atsuko Sato, compartió en su blog que su fiel amiga de cuatro patas falleció en paz y rodeada de amor la mañana de este viernes 24 de mayo, en su hogar ubicado en Sakura.

A pesar de la triste noticia, Atsuko está agradecida de que miles de personas le hayan enviado sus condolencias.

En 2008, Atsuko rescató a Kabosu de un refugio y apenas llegó a su nuevo hogar, su dueña comenzó a publicar fotografías de su vida perruna en redes sociales.

La foto que convirtió a Kabosu en una celebridad, es aquella publicada en 2010 donde aparece acostada con sus patas cruzadas, mientras mira a la cámara con una expresión muy peculiar y graciosa.

Desde ese momento, se convirtió en la cara de cientos de memes utilizados por miles de personas alrededor del mundo.

Incluso, sus fanáticos bautizaron su cumpleaños (2 de noviembre) como el ‘Doge Day’.

Today Kabosu, our community's shared friend and inspiration, peacefully passed in the arms of her person. The impact this one dog has made across the world is immeasurable.



She was a being who knew only happiness and limitless love.



Please keep her spirit and her family in…