‘Heat stroke’ makeup: la nueva tendencia de la gen Z para el verano

La calurosa llegada del verano ha dado paso al ‘heat stroke makeup’, una nueva tendencia de maquillaje que está enloqueciendo actualmente a la generación Z en redes sociales.

Aunque el nombre de este nuevo trend suene doloroso y ardiente, la realidad es otra.

Según los cientos de videos que se encuentran disponibles en Instagram y TikTok, el ‘heat stroke makeup' trata de imitar con maquillaje la piel roja o manchas generadas por la exposición prolongada al sol.

Esta moda tomó de inspiración la más reciente sesión de fotos de la revista GQ China titulada ‘Heat Stroke’, donde los modelos visten todo tipo de prendas, mostrando sus ‘quemaduras solares’, hechas con ‘una pizca’ de blush e iluminador.

Decenas de usuarios en redes sociales decidieron unirse a esta tendencia. Mayormente, los videos de las mujeres acaparan las búsquedas, aunque hay uno que otro chico que decide mostrar sus habilidades con la brocha y de paso, sus cuerpos marcados.

El ‘heat stroke makeup’ puede abarcar tanto la cara como la parte de los hombros. La verdad es que cuando se trata de creatividad, no hay límites.

Si quieres hacer tu intento, puedes probar usando bronzer y rubor de tu preferencia.

No te preocupes si te pasaste de color, entre más, mejor. Recuerda que puede tomarte varios intentos hasta que logres la perfección.

Si un día vas a la playa y olvidas quitarte los lentes de sol mientras descansas, seguramente la parte alrededor de los ojos te quedará roja por el impacto de los rayos solares.

Si esto te pasa, puedes justificarte diciendo que intentabas recrear el ‘heat stroke makeup’.

Si bien la mayoría de las influencers de maquillaje en redes sociales crean estas ‘quemaduras solares’ con maquillaje, las personas del otro lado de la pantalla podrían optar por una opción más barata, es decir, salir sin protector solar y quemarse ‘al natural’.

Ante esta escalofriante idea, los influencers líderes de esta tendencia, aseguran que es mejor un maquillaje que te haga lucir quemado a quemaduras de verdad que dañen tu piel.

