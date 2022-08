Usan helicóptero de la Marina para transportar a mascota de béisbol

“Pochichoco”, la mascota del equipo favorito de béisbol del presidente Andrés Manuel López Obrador, “Olmecas de Tabasco”, llegó a entregar la pelota para inaugurar los playoffs, pero su entrada fue épica y duramente criticada, luego de ver que entró al campo con un helicóptero de la Marina y escoltado por elementos de la dependencia.

La tarde de este jueves, a través de redes sociales circuló el video del momento exacto en el que la botarga de tortuga hace su entrada extravagante, en las imágenes se puede ver al transporte aéreo descender a la tierra, minutos más tarde se abre la puerta y bajan tres elementos de la institución, y por último la mascota del equipo de béisbol.

El helicóptero en el que llegó “Pochi”, es un modelo Panther, usado para realizar vigilancia en las costas.

Quizá no tengan equipamiento para rescatar a los mineros atrapados.



Quizá no tengan suficientes vacunas para millones de niños.



Pero para transportar a la mascota del equipo del “patrón”, de eso si hay.



Muy cómico si no fuera terrible.



Te leemos.pic.twitter.com/GcVFAk29RP