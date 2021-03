La ‘hermana menor’ de Mia Khalifa sigue sus pasos y abre su cuenta en Onlyfans

La hermana de Mia Khalifa abrió su cuenta de OnlyFans y todo parece indicar que le va de maravilla.

La joven Mati Khalifa, de 18 años, asegura ser la hermana menor de la exactriz del entretenimiento para adultos. "Sí, Mia Khalifa es mi hermana", escribió Mati en Twitter ante las constantes preguntas que recibe de sus curiosos seguidores.

Baby come take a peak 😘 pic.twitter.com/WVmyPNw4lZ

A pesar de que no se ha comprobado el vínculo familiar de Mati y Mia (la exactriz de la industria pornográfica aún no da declaraciones sobre Mati), algunas personas aseguran que sí tienen rasgos físicos parecidos.

Bad girl but still a saint 😈 pic.twitter.com/jq1fdop9GC

La modelo se ha convertido en todo un éxito en la famosa plataforma de contenido para adultos, la cual es su principal fuente de ingresos y donde, día a día, consigue más suscriptores.

"No puedes tener las dos cosas: una vez que vendes tu alma al diablo, no hay devolución", "Mi amor quisiera despertar a tu lado", "Cada día me dejas con la boca abierta", son algunos de los comentarios que recibe la joven en sus redes sociales.

"No puedo esperar a ser una ama de casa", escribió Mati junto a dos imágenes en donde se le ve en ropa interior frente al espejo, lo que le generó cientos de corazones.

Can't wait to be a stay at home gf pic.twitter.com/zenCWbPmT8