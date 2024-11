Hombre acusa negligencia médica en EU; quedó sin parte de su cráneo

Una cirugía es probablemente uno de los miedos más populares entre las personas, sin embargo, para un hombre en Estados Unidos, se convirtió en su peor pesadilla y realidad: esta es la historia de Fernando Cluster.

Cluster de 62 años de edad, presentó una demanda contra el hospital donde estuvo internado luego de someterse a una cirugía que lo dejó sin un pedazo de su cráneo.

A esto hay que agregarle que le fracturaron un reemplazo sintético que ocuparía ‘ese espacio’ en su cabeza, el cual al final se lo removieron debido a que se infectó.

A Georgia man is filing suit after a hospital allegedly lost part of his skull during an operation, and then billed him for a synthetic replacement that also had to be removed when it became infected (via @toofab)https://t.co/OxxH2zkwEI