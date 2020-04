Hombre aprovecha surfear con delfines gracias al COVID-19 (Video)

MÉXICO.- Esta cuarentena provocada por el COVID-19 no ha sido mala para todos y es que los niveles de contaminación del aire se han reducido significativamente, tal fue el caso de un surfista que fue grabado justo en el momento en el que unos delfines decidieron unirse a su actividad.

En estos últimos días diversas especies de animales han sido captadas en inéditos lugares o en donde no se les veía desde hacía décadas.

Este clip fue publicado por The Human Experience Podcast y aunque no especifican la playa donde se dio el increíble encuentro, sin duda será algo que llamó la atención de varios internautas en redes sociales.

What a moment for this surfer pic.twitter.com/BkkWjEUj3S