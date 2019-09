Hombre cae desde las gradas encima de una niña (Video)

Agencia

MÉXICO.- En los estadios pueden ocurrir muchas cosas, desde peleas hasta estampidas humanas, por esta razón, siempre es importante mantenerse alerta.

Recientemente se dio a conocer que en un estadio de Brasil, un joven de 23 años cayó sobre una niña de 13 desde aproximadamente 25 metros desde una grada.

De acuerdo con información de UOL Esporte, se disputaba un partido entre Sao Paulo y el Gremio de Porto Alegre, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Aunque tuvieron que ser trasladados al hospital de emergencia, por fortuna ambos sobrevivieron.

