Bacteria comecarne le arrebata extremidad a un hombre tras lavar unos camarones

SINGAPUR.- Un sujeto acabó sin la mitad del dedo índice de la mano derecha tras lavar unos camarones que había adquirido en un mercado de Singapur.

Medios internacionales informaron que el individuo contrajo una infección en la extremidad al hacerse una herida luego de haberse pinchado con el caparazón del crustáceo.

El sujeto relató a los medios locales que al día siguiente tuvo fiebre y con horror comenzó a observar cómo el dedo se le había inflamado y oscurecido, por lo que fue al médico y el diagnóstico fue: fascitis necrosante.

Esa misma noche le tuvieron que amputar parte del dedo y, después, tuvo que pasar dos días ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Personal sanitario señaló que si el sujeto hubiera postergado su visita al médico un día más podría haber perdido toda la mano o incluso haber muerto.

Man has part of finger amputated after being pricked while cleaning prawns, infected by flesh-eating bacteria https://t.co/pDGwhgo1hJ pic.twitter.com/RV6B4QimPJ