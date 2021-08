Hombre en silla de ruedas cae a las vías del tren; estuvo apunto de ser arrollado

Hace un par de días, a través de redes sociales, se viralizó el momento en le que un hombre en silla de ruedas estuvo a punto de ser arrollado por un tren.

El hecho se registró en una estación del metro de Union Square, en Nueva York, Estados Unidos.

En el video que circula en redes sociales se puede observar a un hombre en sillas de ruedas tirado sobre las vías del tren pidiendo ayuda para poder salir. Segundo después, un "buen samaritano" se arrojó a las rieles para evitar una tragedia.

Otro grupo de personas que se encontraban a en el lugar se movilizaron para agilizar el rescate del hombre que accidentalmente cayó en las vías.

No habían pasado ni 20 segundo, cuando el tren pasó en el sitio donde el sujeto estaba tirado.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH