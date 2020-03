Hombre le manda papel de baño a su amigo a través de un dron (Video)

ESTADOS UNIDOS.- Un par de amigos de San Francisco usaron la tecnología y creatividad a su favor para obtener un de los más preciados 'tesoros' en esta época de cuarentena y compras de pánico, nada más y nada menos que un rollo de papel de baño.

Consciente de que debía estar preparado para la cuarentena impuesta hasta el 7 de abril por la situación del coronavirus en la ciudad californiana, el miércoles pasado un internauta llamado Ian Chan recibió un rollo de papel de parte de un amigo suyo a través del uso de un dron.

When you need that t.p. but Amazon is out, and you’re not supposed to leave your house; tech San Francisco doesn’t fail. Thank you @chenosaurus for the speedy cross city delivery- I owe you one 🧻 pic.twitter.com/Y4OZzoyCWH