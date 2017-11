Alimentaba a tigre de un circo y le 'devoran' la mano

Agencia

China.- Un grave accidente involucró a los animales de un circo en la provincia china de Henan.

Un león y un tigre estaban encerrados en unas jaulas colocadas en un remolque detenido junto a la plaza, donde estaba previsto que se brindara un espectáculo, cuando un hombre mayor se acercó a ellos, informa el portal RT.

La intención del anciano era alimentar a los grandes felinos. El león comió lo que el hombre le ofreció y se retiró, pero el tigre le mordió la mano derecha y comenzó a tirar hacia adentro de la jaula.

Los testigos intentaron asistirlo, por lo que comenzaron a golpear la jaula con palos, pero el animal no lo soltaba.

La víctima solamente logró zafarse cuando al felino le pegaron en la cabeza. El anciano cayó al suelo con la mano y parte del brazo lastimados y fue trasladado hasta un centro médico de la zona.

Ni las autoridades ni los responsables del circo se expresaron sobre lo sucedido.

ADVERTENCIA: Las imágenes del siguiente video pueden herir la sensibilidad del lector, recomendamos discreción.

Watch this heart-in-mouth moment when a circus tiger bites the hand of an old man who feeds it on a street in Henan, central China, on Wednesday. The tiger was caged there before performance at night. The man has been sent to hospital. pic.twitter.com/ICEQFNwtvC