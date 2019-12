Hombre se disfraza de su madre para que la mujer pueda obtener su licencia de conducir

Agencia

BRASIL.- Un hombre llamado Heitor Schiave, de 43 años, se disfrazó de su madre de 60 años para pasar el examen de conducir que su madre ya había reprobado en tres ocasiones.

La examinadora lo descubrió y lo denunció a la policía, por lo que fue detenido, según se aprecia en una fotografía difundida en la Redes sociales, los hechos ocurrieron este martes cerca de Porto Velho Rondonia, Brasil.

El individuo, decidió echarle una mano a su mamá y se hizo pasar por ella para realizar su cuarto intento para obtener su licencia de conducir.

