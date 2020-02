Hombre se queda dormido en el Super Bowl y se vuelve viral (Video)

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre fue grabado mientras dormía durante el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos

El espectador fue grabado por la subeditora y productora de Sporting News, Karisa Maxwell, en el primer cuarto de la final de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el estadio Hard Rock de Miami.

El video que ella publicó en Twitter se hizo viral rápidamente y cuando el hombre se despertó, la periodista se preguntó en la red social si debía decirle que ya era famoso.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ