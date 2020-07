Horóscopo diario: domingo 12 de julio de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este domingo 12 de julio de 2020.

Aries

La luna menguante te va a contribuir a atenuar ciertos riesgos y a una sensación de recogimiento que te hará no tener demasiadas ganas de salir de casa. Ese espíritu un tanto solitario te va a venir muy bien para poner en orden ciertas cosas.

Tauro

El crecimiento personal y buscar lo que realmente deseas es lo que te vas a plantear seriamente, así como cambios en el futuro inmediato. Podrías pensar en dejar de hacer algo que ya no te da ninguna satisfacción.

Géminis

No querrás saber nada de alguien que se está poniendo en una actitud que no te agrada y que solo quiere llamar tu atención por el medio que sea. No es una persona que te convenga mucho, así que harás bien si terminas esa relación.

Cáncer

Te gustará hacer algo casero, quizá una comida familiar o algún detalle que hará ilusión a los más cercanos. Será un día en el que aprovechas para charlar de algún tema que conviene aclarar, pero todo te favorece.

Leo

Nadie te va a poner trabas para que realices una acción o actividad que sería algo extraño viniendo de ti, pero es cierto que no tienes que dar explicaciones a nadie. Ten la libertad de hacer, decir o ir a donde te plazca.

Virgo

Si no expresas ese conflicto que posees con la pareja porque no entiendes muy bien algunas cosas o crees que la relación se está enfriando, no vas a solucionar nada. Mirar hacia otra parte y fingir que no pasa nada te traerá conflictos emocionales muy pronto.

Libra

Sentirás una inmensa alegría por una noticia o por un reencuentro con alguien que realmente te importa, ahora te das cuenta de lo significativo que es esa persona en tu vida. Nada ni nadie te podrá apartar de él o ella.

Escorpio

Debes fijarte en tu entorno para saber que no debes quejarte el día de hoy, nada de lo que te sucede es realmente malo. Has recuperado algo, quizá un trabajo que te es fundamental y por el que habías batallado. Si no aún no sucede, pronto llegará.

Sagitario

Te vendrá muy bien ejercitarte, recuerda que no debes dejar que el sedentarismo sea tu modo de vida. Plantéate alguna rutina deportiva o una actividad donde puedas ponerte nuevas metas para mejorar tu organismo. Esos sí, hazlo con precaución.

Capricornio

No quieres salir y optarás por estar en casa, con tus cosas o actividades que te relajan. No estarás sin compañía, ya que estarán muy de acuerdo los que te rodean para llevar a cabo este plan.

Acuario

Tu imagen es importante para ti, pero no debes compararte con alguien que podría ser mejor físicamente. Lo importante es que te quieras y que valores tus virtudes. Tienes mucho que ofrecer.

Piscis

Por mucho que quieras, hoy no vas a alcanzar la tranquilidad ya que alguien podría pedirte un favor y aunque no tendrás ganas salir de casa o invertir tu tiempo en él, no te quedará más remedio que hacerlo.