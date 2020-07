Horóscopo diario: jueves 09 de julio de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este jueves 09 de julio de 2020.

Aries

Tienes en mente celebrar algo realmente importante y que te hace mucha ilusión. Hay posibilidades de que sea una celebración un poco inusual, pero eso no la hará menos emotiva.

Tauro

Te diviertes pensando en cómo acercarte a alguien que te atrae, tu estrategia será muy inteligente. Vas a utilizar con mucho acierto las redes sociales, prepárate para una buena aventura. Tu ego estará exultante y con encanto.

Géminis

Te hará bastante bien ejercitar tus músculos, aunque sea con un simple paseo o acercándote a algún lugar de la naturaleza, el aire fresco va a despejar tu mente o espíritu. Relájate y no piensen en nada.

Cáncer

Habrán cambios a tu alrededor y puede que no te agraden al principio, pero no son necesariamente para mal, aunque así lo parezca. Tu opción es sacar provecho de la situación y para ello debes dedicarle tiempo, analiza la situación.

Leo

Si tienes que manejar un equipo de personas, no te dejes llevar por la manipulación de un compañero que no tiene buenas intenciones. Fíate de tu criterio y de manera amable, pero firme. No será necesario que alces la voz.

Virgo

Debes hacer de la necesidad una virtud para solventar una situación un poco delicada en el ámbito económico. Sabrás adaptarte a las circunstancias si no piensas en nada negativo. Organiza bien tus gastos y tus ingresos.

Libra

Debes de tener muy claro que si vences el miedo puedes llegar a donde quieras, te alegrarás de hacerlo. Eso te conllevará un antes y un después en tu vida.

Escorpio

En ocasiones te dejas llevar por malas decisiones que te acarrean a pensamientos excesivos o a deseos poco amables. Controla esos aspectos para sentirte mejor. Hoy puede ser un día algo complicado.

Sagitario

No contestes de manera irritable y tampoco saques ese mal genio ante una provocación de alguien que no tiene claro quién es, ni en donde está. Ese será su problema, no lo conviertas en el tuyo. Sal a tomar el aire y activa tu respiración profunda.

Capricornio

Si hiciste algo de lo que no quieres que se entere tu pareja, procura no inventarte nada demasiado extravagante o inverosímil, porque no se te dará muy bien esa actuación. Da una explicación sencilla y será más creíble. También procura no volver a mentir.

Acuario

Puede que tengas ciertos problemas al momento de conciliar el sueño o pesadillas que te atormentan. Quizá podrías acudir con algún especialista, así como deberás asumir ciertas cuestiones pasadas. Aléjate de ello y si lo necesitas, hazlo físicamente.

Piscis

Un reencuentro familiar o con un amigo te resulta mucho más grato tal vez porque quizá se había producido un distanciamiento debido a vivir en otra ciudad o incluso en otro país.