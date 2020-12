Horóscopo diario: jueves 17 de diciembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este jueves 17 de diciembre de 2020.

Horóscopo Aries

Mantén el equilibrio y no te preocupes demasiado por eso. Tu moral necesita algo de cariño. Echa un buen vistazo a tus finanzas y equilibra tus cuentas. Aries, intenta mejorarlas y te quitarás un peso en tu cabeza.

Horóscopo Tauro

Te sentirás más despreocupado, lo que te permitirá dar un paso atrás con respecto a un tema importante que aún no has resuelto. Si tienes una relación incipiente, Tauro, es hora de seguir adelante, ya que tu vida amorosa está llegando a una armonía duradera. Si estás soltero, un encuentro te sacará de tus dudas internas.

Horóscopo Géminis

Hoy estás acumulando cierta tensión entre tú y los demás, especialmente con los que están más cerca de ti. Estás proyectando tus propios deseos a los demás y este no es el momento de que te embarques en grandes discusiones. Géminis, deberías tomarte un tiempo y no pensar en los problemas actuales, ya que estás bajo presión.

Horóscopo Cáncer

Hoy las conversaciones con tu pareja son más fáciles. Debes tener tacto para llegar a un entendimiento sin estropear las cosas entre los dos. Evita temas controvertidos. Estás cosechando éxitos con tu familia e invirtiendo en mejorar tu entorno de vida.

Horóscopo Leo

Este cielo te aconseja, sea cual sea el campo, que no te muestres demasiado radical o demasiado terco. Así que no cometas excesos, más bien disfruta del ambiente para relajarte. Tu perspectiva realista en asuntos relacionados con las emociones corre el riesgo de ofender hoy a tu pareja. Leo, no toques temas polémicos.

Horóscopo Virgo

Hoy deberías elevar tu nivel de paciencia con tu familia, especialmente con tus padres porque puede haber ciertas tensiones. El día será inspirador y promete facilitarte las cosas en el trabajo. Estarás muy dispuesto a escuchar a los demás y a trabajar más de cerca con quienes te rodean.

Horóscopo Libra

Hoy te sentirás más seguro y decidido a hacer realidad tus sueños. Estás en plena forma y mejorando tu ritmo, sin llamar la atención de nadie. Todo parece posible y fácil. Te resultará más fácil entender a tu pareja o cómo funciona el sexo opuesto. Libra, no saques conclusiones apresuradas.

Horóscopo Escorpio

Te sientes en mejor forma y lo suficientemente estable para enfrentarte a lo que te tienes que resolver. No gastes tus energías en palabras vacías. Escorpio, tus intensas emociones te impedirán razonar con lógica. Guarda las discusiones importantes para otro momento.

Horóscopo Sagitario

Resolverás con diligencia un problema difícil que te vas a encontrar en tu camino. No trates de reprimir tus instintos a toda costa, lo lamentarías. Nada se interpone en tu forma de vida. Adelanta al resto.

Horóscopo Capricornio

Hoy es posible que sea necesario abordar los problemas relacionados con el trabajo o, quizá, algo relacionado con tu salud debido a la acumulación de tensiones. Tómatelo con calma. El aumento del caos en el frente interno también son factores de estrés. Tranquilízate.

Horóscopo Acuario

Hoy no reacciones exageradamente si estás molesto con un amigo o con alguien cercano. Tu cabeza está llena de ideas y tendrás que mantener la cabeza fría y retroceder. No descuides tus papeles si quieres evitar complicaciones inútiles y costosasAprovecha esta oportunidad para aclarar las cosas. Esto te traerá alivio. Sé honesto contigo mismo y con los demás.

Horóscopo Piscis

La fuerza tranquila está a la orden del día y serás más sensato, así como más activo. Concéntrate plenamente en tus relaciones, ese es el camino a seguir. Tus proyectos son cada vez más grandes y nada te impide seguir adelante.