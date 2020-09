Horóscopo diario: jueves 17 de septiembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este jueves 17 de septiembre de 2020.

Aries

Hay quienes quieren apresurar tu momento, pero no debes hacer caso a estos comentarios insanos. Recuerda que cada quien madura a su tiempo y esto es lo único importante, disfruta cada momento y todo llegará.

Tauro

Hay una situación que te impide ser feliz, este asunto que te molesta desde hace tiempo, debes dejarlo en claro y surgir. Recuerda que eres una persona poderosa que le puede hacer frente a cualquier situación. No bajes la guardia y trata de comunicar efectivamente lo que tus emociones quieren decir. No dejes que nadie apague tu opinión.

Géminis

Una sensación de temor, rodeará tu vida. Debes estar atento a todo lo que está alrededor, pues hoy será un día productivo solo si tomas en cuenta cada asunto que hace parte de tu entorno. Trata de conectar mucho más con tus seres queridos y esto te hará renacer hacia la buena ventura.

Cáncer

Hay una buena noticia que está aguardando por ti. De tal modo que no debes dejarte derrumbar por nada ni nadie. Con todo el temple que te caracteriza debes poder resolver esos problemas que te acomplejan. Hay una persona muy sincera que se acerca con la intención de establecer una nueva amistad, aprende a ser mucho más humilde y a copiar ciertas actitudes positivas para tu vida

Leo

Si estás totalmente enamorado de esa persona, este es un buen instante para decirle todo lo que quieres, pues las astralidades apuntan a tu éxito en cuanto a lo amoroso se refiere. Puedes lograr alcanzar todo lo que te propones y más. El destino estará frente a ti, ármate de valor y enfréntalo con toda la frescura y originalidad de tu personalidad.

Virgo

No podrás dormir debido a grandes pensamientos. Deslígate de preocupaciones y comienza a realizar actividades al aire libre. Respirar otro ambiente mucho más fresco y saludable te ayudará a surgir como una persona llena de armonía y de paz. Quien se propone alcanzar grandes objetivos lo podrá lograr, tú eres parte de tu propia fuerza, nunca lo olvides.

Libra

Ha llegado el instante donde toda tu vida será cuestionada, los planetas están pasando por tus constelaciones. No pierdas la oportunidad de llevar a cabo ciertas elecciones que tendrán un éxito inminente.

La independencia laboral se asoma en tu vida… Quieres lograr varias metas que hoy parecen imposibles, pero mañana serán mucho más factibles, así que no desistas de tus sueños.

Escorpio

Comienza por planear ese viaje que está en tu mente desde hace mucho tiempo, tienes que descansar y equilibrar tus energías, esto hará que tu aura se llene de una paz implacable para enfrentar las difíciles pruebas que se avecinan. No te alarmes, porque podrás superar todas las adversidades.

Sagitario

Hacer deportes no solamente es bueno para tu salud, sino también para tu mente que se encuentra siempre alerta. Este estado de precaución se debe a que fuiste traicionado y no pareces ver sinceridad en nadie. No obstante, llegará una persona tan real y verdaderamente maravillosa que te hará bajar todas las barreras emocionales que te has puesto.

Capricornio

El resentimiento es cosa del pasado, necesitas aclarar tus emociones. Un sonido te trasladará a otras dimensiones permitiendo conectar como nunca antes con aspectos sumamente importantes para el desarrollo de tu ser.

Acuario

Esta es una época especial para descubrir cuáles son esos aspectos del pasado que estás frustrando tu futuro. Hay muchos ciclos que deben ser cerrados y muchos proyectos que has dejado inconclusos.

Puedes utilizar este jueves para sanar heridas y descubrir otros puntos de vista de ciertas situaciones.

Piscis

Alguien te enfrentará con argumentos solidarios y todas tus mentiras se vendrán abajo. Tienes que saber que cada acción tiene una consecuencia. No está de más que pidas perdón y sepas reconocer que no tomaste las mejores decisiones.

Tu intención no era herir a terceras personas, pero lamentablemente si lo hiciste. Reconocer, redimirse y avanzar es solo lo que te dará consuelo.