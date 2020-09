Horóscopo diario: martes 22 de septiembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este martes 22 de septiembre de 2020.

Aries

Cuando se trata de enfrentar los problemas, eres una persona sumamente esquiva y que evita a toda costa tener conflictos. Sin embargo, hoy podrías tener una situación muy incómoda, donde tendrás que estar frente a esa persona y decirle exactamente lo que piensas. Debes saber que no siempre es bueno guardarte tus sentimientos, muchas veces esto es estresante y a la vez delicado para tu vida.

Tauro

Hoy estarás lleno de optimismo, porque es un comienzo de semana ideal para dejar salir tus mejores cualidades. Destacarás sobre el grupo de trabajo porque podrás proporcionar respuestas certeras a tus superiores. Estate atento a cualquier indicio de subir de puesto, pues hoy es tu día de oportunidades.

Géminis

Cuidado con dejar olvidar o posponer algunas cosas importantes, sobre todo las relacionadas con los estudios o cursos que has emprendido. Por mucho que de momento no veas rendimiento en ello, debes seguir adelante. Alguien te apoya.

Cáncer

Esta semana estarás sumamente enamorado, pues en cuestiones del corazón hay una persona que te mueve cielo y tierra. Tendrás este lunes la oportunidad de conectar con ella. Ir más allá, solo dependerá de qué tan astuta sea tu estrategia de amor.

Leo

Este inicio de semana será visto por ti como una oportunidad para tomar las riendas. Es ahora o nunca. ¿Por qué no practicar alguna actividad que tenga que ver con el mar? Atrévete a desafiar tus sentidos y conectar con aspectos que creías habías olvidado. Un poco de deporte extremo siempre es bueno.

Virgo

Hay una conversación con alguien que te hará pensar muchas cosas de tu vida. La amistad entre ustedes dos crecerá a lo largo de esta semana, pues descubrirá un ser humano sumamente inteligente, con el cual compartirás muchos valores. No confundas estos sentimientos con amor, es simplemente una relación amistosa que tendrá muchos años de futuro.

Libra

Te has aferrado demasiado a sentimientos que ya piden que les des un respiro. No puedes forzar nada en cuanto al corazón se trata. Si diste todo de ti y no fue suficiente, entonces es el momento para aceptar tu derrota y seguir tu camino. No debes preocuparte porque pronto se acerca una época de enamoramiento. De tal modo, que solo debes aguardar a esa persona especial.

Escorpio

Tienes que tener cuidado a la hora de expresar tus sentimientos, ya que estás más impulsivo que de costumbre. Este aspecto de ser poco empático y comprensivo, es algo que debes cambiar para surgir como una mejor persona. El amor estará totalmente balanceado.

Sagitario

Cuando el camino está trazado, es porque el destino lo quiso. Debes relajarte y dejar que las cosas simplemente sucedan por el camino del bien. Muchas veces puedes ser demasiado testarudo y no ver más allá de lo que tienes frente a tus ojos. Valorar un poco más el cariño de tus seres queridos es una pieza fundamental para forjar una vida más tranquila.

Capricornio

Eres una persona sumamente decidida y tienes claros de tus objetivos. Se te presentará un reto. No debes sentir temor, estás más que preparado para enfrentar esta y muchas más situaciones. El número 22 es una cifra poderosa que puedes invocar para sobrellevar cualquier circunstancia.

Acuario

Estás al pendiente de cada detalle, ya que sueles ser distraído, no le dedicas tiempo a lo que en realidad te hacen feliz, como, por ejemplo: leer un libro o ir al teatro. Estos pequeños momentos son los que forjan tu felicidad.

Piscis

Estás totalmente motivado para realizar actividades físicas. Los del signo de Piscis tendrá un encuentro muy ameno con amigos del pasado, el cual provocará nuevas pasiones. Viste de verde para que tus energías estén igualadas.