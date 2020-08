Horóscopo diario: martes 4 de agosto de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este martes 4 de agosto de 2020.

Aries

Recuperas algo que te importa mucho en tu vida, quizá tu capacidad para ir más de allá de las apariencias. Con ella te vas a dar cuenta de lo mucho que alguien te aprecia y eso te emocionará profundamente. Será algo hermoso que disfrutarás plenamente.

Tauro

No te atormentes porque no ves cómo salir de una situación complicada. Si te lo propones, puedes hacerlo, aunque para ello debas renunciar a muchas cosas y asumir que has cometido errores.

Géminis

Hoy debes dejar de lado la seriedad porque no te vendría mal un poco de frivolidad y dejarte llevar por las sensaciones y las emociones. Baja la guardia y no estés todo el rato midiendo las distancias. Un poco de diversión te va a venir genial.

Cáncer

No debes olvidar estar pendiente un poco menos de ti y tus asuntos, debes volcarte más en la gente cercana. Además, es importante que recuerdes algo que le debes a un amigo, ya sea una cantidad de dinero o un favor, o quizá tiempo para escuchar sus problemas.

Leo

Debes aprovechar esta jornada para convencer a los que tienes a tu alrededor de que tus ideas son las mejores. A nada que insistas un poco, tendrás mucho atractivo y gran capacidad de liderazgo.

Virgo

Ojo con cierto afán de control que no te va a facilitar las cosas en las relaciones laborales, a pesar de que creas lo contrario. Relájate todo lo que puedas en este sentido, procura dejar tiempo por la noche para salir a tomar algo y relajarte.

Libra

Las redes sociales te harán sospechar de la sinceridad de una persona a la que estás siguiendo con mucho interés. Lo mejor que puedes hacer es esperar al siguiente paso.

Escorpio

No intentes acelerar una respuesta de un tema que quizá ahora te preocupa mucho y que tiene ver con algo económico. Todo tiene un curso y presionar no va a servir de mucho, así que es mejor que te lo tomes con calma. Todo saldrá bien.

Sagitario

Ojo con ese rencor que aún guardas por algo que pasó hace tiempo y que te obligó a dejar una actividad en la que eras el centro de atención o quien llevabas las riendas. Eso es el pasado y seguir dándole vueltas solo te trae malestar. Cura ya esa herida.

Capricornio

Pondrás soluciones a un pequeño problema casero que quizá te robe algo de tiempo, pero no debes dejar que estropee tu día. Será un inconveniente y un gasto que no esperabas, pero encontrarás ayuda y te relajarás.

Acuario

Sigues dándole vueltas a un tema respecto a una inversión o algo económico, al final tienes que tomar una decisión que afectará a tu futuro, así que te vendrán bien los consejos de la experiencia. Escúchalos.

Piscis

Ganas de actividades distintas o de probar una experiencia nueva serán el día de hoy las características de la jornada. Es cierto que eso puede generar tensiones si tienes pareja, yaque los ánimos y las ganas de hacer cosas no serán las mismas.