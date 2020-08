Horóscopo diario: miércoles 5 de agosto de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este miércoles 5 de agosto de 2020.

Aries

Cuidado con el afán de perfección que a veces te da ánimos y ganas de llegar a la meta de una manera ideal, pero que a veces te lleva a sufrir muchas tensiones internas innecesarias. Hoy tienes que buscar el equilibrio entre esas dos cosas.

Tauro

Ten cuidado con implicarte con un amigo o una persona con la que no tienes tanta confianza en un negocio donde no tienes control. Es necesario que seas realista y tengas precaución. No te lances a nada sin comprobar que todo está bien.

Géminis

Estarás pendiente de un familiar y no debes rechazar el asunto, incluso si debes asumir tu parte de responsabilidad en los temas que afectan a más personas de la familia, aunque sea, temas de política.

Cáncer

Saldrás de dudas con alguien a quien de alguna manera tienes un poco idealizado y que te parece una persona muy especial, pero debes intentar ser lo más realista posible.

Leo

Si quieres que todo vaya en un ambiente amable y tranquilo con la familia, no debes ser tan estricto o estricta en tus opiniones porque esto te hace parecer intolerante. Intenta flexibilizar tu postura.

Virgo

La satisfacción que hoy vas a tener será inmensa. La suerte te favorecerá ante cualquier reto que intentes hacer, ya sea en el terreno profesional o en el personal. Eso te reforzará en tu seguridad interior.

Libra

Te preocuparán los estudios o algún curso o preparación especial que estás siguiendo de cara a un futuro bastante cercano, incluso si estás de vacaciones. Es cierto que debes dedicar parte de tu tiempo ya que es importante que no te desconcentres demasiado.

Escorpio

Focalizarte en un asunto prioritario es algo que debes hacer hoy. No dejes que alguien te disperse con sus asuntos, porque necesitarás todas tus energías para salir de ese punto en el que te encuentras. No es cuestión de egoísmo, sino de prioridades.

Sagitario

Vas a estar en una situación mucho más ventajosa para hablar con alguien que puede ser de gran ayuda si estás buscando trabajo. Una casualidad hará que estés cerca y que puedas hablar con esa persona sin tener ningún intermediario.

Capricornio

Te costará concentrarte en algo laboral que has dejado de hacer durante algún tiempo. Lo mejor es que te lo tomes con cierta calma y no te empeñes en exigirte. Date un tiempo para volver a la actividad plena.

Acuario

Tus ideas van a estar un poco confusas porque no son muy realistas y pasas por un momento de estar algo distraído, sobre todo porque no ves claro o actúas como si no pasara nada en el ámbito económico. Vigila tus cuentas.

Piscis

No te dejes llevar por los caprichos ni por gastos que no sean necesarios porque es posible que alguien de la familia te pida ayuda económica y no se la vas a poder negar. Asegúrate que en verdad la necesita y que no es un capricho.