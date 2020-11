Horóscopo diario: sábado 14 de noviembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este sábado 14 de noviembre de 2020.

Horóscopo Aries

La autoestima es un globo inflado de aire del que, al menor pinchazo, podrían surgir tormentas. Por eso, Aries, piensa en ello.

Tienes que calmarte porque podrías provocar una oleada de mal humor y resentimiento hacia ti. En vez de eso, deberías desahogarte haciendo algo de deporte.

Horóscopo Tauro

Ha llegado el momento de que te tomes las cosas con calma y de que pienses en cargar pilas. Estás completamente exhausto. Tu desbordamiento de amor te obliga a asumir ferozmente tu papel de benevolente protector. Acepta dejar que tus seres queridos se enfrenten a sus pequeñas preocupaciones como adultos. Asegurarles tu apoyo no significa hacer cosas por ellos.

Horóscopo Géminis

Te encontrarás pensando en una vieja historia de amor. A menos de que se trate de que echas de menos un trabajo anterior y a los amigos que tenías allí. Dedicarás un recuerdo a los viejos tiempos. Pero mejor vuelve al momento actual. Deberías ser consciente de todas las oportunidades que te ofrece. No es necesario volver a visitar el pasado para encontrar la felicidad.

Horóscopo Cáncer

Hoy ha llegado la hora de que te tomes un pequeño descanso. Incluso si tienes algún trabajo esperando o algún papeleo que terminar, Cáncer, sería más prudente que te relajaras. Intenta desconectar por completo de tus obligaciones profesionales. Pasa la tarde con tus hijos, si los tienes. O disfruta de un paseo romántico. Este pequeño break te hará el mayor bien. Tienes que saber cómo relajarte de vez en cuando.

Horóscopo Leo

Tu naturaleza apasionada ocupará hoy el centro de tu día. La energía de esta jornada te hace querer hacer algo excepcional. Podrías escribir una ardiente carta de amor o hacerle un regalo romántico a tu pareja. De esa manera, vas a mostrarle a esa persona el lugar que ocupa en tu vida. Tus esfuerzos irán directamente a su corazón.

Horóscopo Virgo

Por lo que a ti respecta, por motivos ajenos a tu relación como es el hecho de tener demasiado trabajo, el estrés ligado al transporte o las vacaciones aplazadas interminablemente. Hoy y de la forma más rápida posible, tendrás que encontrar la manera de romper esta deprimente rutina. Por ejemplo, considera pasar un fin de semana fuera, aunque no sea el momento ideal. Por lo que más quieras, reacciona.

Horóscopo Libra

En general, hoy tu estado de ánimo será bastante bueno, sin embargo, habrá cierta tensión en las relaciones, tanto personales como profesionales.

Las relaciones amorosas no están funcionando en este momento, pero no fuerces las cosas, porque no servirá de nada. Encontrarás sosiego en tu interior. Al tomarte tiempo para ti mismo, inevitablemente tendrás más amor para dar a los demás.

Horóscopo Escorpio

Si recientemente se ha producido una ligera situación de frialdad entre tu pareja y tú, no será algo inquietante. Alejate un poco el uno del otro. Si estás soltero, deberías aprovechar la oportunidad para invitar a salir contigo a esa persona que tanto te gusta antes de que otra persona se te adelante.

Horóscopo Sagitario

Deberías tener cuidado y no ser tan directo y tajante con personas que no están en la misma onda que tú. Sagitario, hoy deberías mostrarte más receptivo ante la sensibilidad de los demás y no te burles de ellos con demasiada dureza porque ahora no es el momento.

Horóscopo Capricornio

Es muy posible que hoy algunos Capricornio deseen poner un poco de freno en la relación de pareja que mantienen en la actualidad. Por lo que a ti respecta, no te tomes esto como un mal presagio. Solo significa que ya no estás subido en la nube y que te estás planteando adoptar una actitud más realista. No es una mala cosa, porque por fin pondrás los pies en el suelo.

Horóscopo Acuario

Acuario, necesitarás amor y muestras de afecto. Aunque corres el riesgo de volverte muy manipulable después de que te hagan algunos halagos. Sin embargo, como no te gusta sentirte dependiente y aunque necesitas este apoyo, lo recibes de mala gana. Esta no es la mejor actitud a adoptar.

Horóscopo Piscis

Por lo que a ti respecta, sabes que no siempre estás en la misma sincronía que tu pareja y que muchas veces cuesta entenderse. Pero no te rindas. Los esfuerzos por conseguir una buena comunicación al final darán su fruto.