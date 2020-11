Horóscopo diario: viernes 20 de noviembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este viernes 20 de noviembre de 2020.

Horóscopo Aries

En las cuestiones económicas, ten cuidado con presumir de aquello que no tienes. Tampoco ostentes tus mejores pertenencias, porque podrás ser víctimas de envidias (o hurtos).

Los problemas externos serán los que te quiten el sueño durante esta jornada. Estás muy pendiente de las necesidades de los demás.

Horóscopo Tauro

La vida te va a dar un disgusto que te costará quitarte de tu cabeza unos días, pero que será menos dañino de lo que podría gracias al amor que hay a tu alrededor; sin duda, Tauro, eres un signo muy afortunado.

¿Eres un trabajador asalariado y estás pensando en pedir un aumento? Aprovecha este fin de semana para trabajar tu comunicación y ver cuál es la mejor forma de entablar una negociación.

Horóscopo Géminis

Aprovecha que terminas la semana y toma un tiempo para ordenar tu espacio de trabajo, la papelera se colmará en pocos minutos cuando vacíes tus cajones.

Si sientes mucho cansancio tras una jornada intensa de viernes nada mejor que relajarte.

Horóscopo Cáncer

El amor es muy similar a cualquier juego popular: todo el mundo lo conoce, y ha participado, pero las reglas varían de unas personas a otras. En ese sentido, habla con tu pareja para establecer de forma nítida unas normas.

En lo referido al trabajo procura analizar bien cuáles son tus obligaciones y cuáles pertenecen a tus compañeros para que luego no te lleves sorpresas al final de la jornada.

Horóscopo Leo

Si tanto necesitas un empleo, despójate de la vergüenza y pregunta a tus allegados si donde trabajan necesitan personal, seguro que alguien puede recomendarte. Aprovecha la fuerza interior que te aporta tu regente para conseguir tus objetivos de hoy.

A través de la música canalizamos sentimientos, Crea una lista con canciones que te pongan alegre. Así, cuando estés triste puedes ponerla y animarte.

Horóscopo Virgo

Este año tan raro has analizado que la vida pasa muy rápido, y que para ser feliz solo tienes que ser consciente de qué momentos hay que saborear. Que hay que arrepentirse de lo que uno hace y no de lo que has dejado de hacer.

Crees que las empresas que ofrecen una carta de servicios caros son mejores; deja de embriagarte por el lujo y ajusta algún agujero de tu cinturón.

Horóscopo Libra

Hay grandes posibilidades de cierre de algunos proyectos que podrían afectar tu continuidad o alterar la normalidad de tu situación laboral.

En tu salud, puede que las obsesiones del día a día eleven tu nivel de estrés. Es posible que regresen algunas viejas dolencias, en espalda, huesos o articulaciones, no será grave, aunque un chequeo médico no estaría de más. Lo más probable es que tenga origen emocional.

Horóscopo Escorpio

Muchos escorpiones retomarán planes económicos o financieros que involucran la familia o el hogar. Muchos nativos querrán recomenzar obras de refacción de la vivienda y lo harán con métodos novedosos y modernos.

Dejar atrás el pasado ayudará a mejorar más de lo que podrías imaginar la salud física.

Horóscopo Sagitario

Enfrentar situaciones adversas, siempre es una prueba de vida para que todo mejore. Debes saber que, aunque estos problemas perturben tu destino, tarde o temprano se solucionarán. Hay que bailar bajo la tormenta, porque tienes que ser fuerte. Una conversación con una persona, te hará sentir más espiritual y entero que nunca.

Horóscopo Capricornio

Para este viernes puedes esperar un movimiento positivo en lo referido a las finanzas. Sentirás la abundancia llegando a muchas áreas de tu vida gracias un cambio de actitud.

La salud es buena en general y por ello debes dominar el estrés para no perjudicarte.

Horóscopo Acuario

Es el momento para intentar nuevas habilidades y de pensar en esos sueños de la infancia que yacen perdidos, en algún rincón de tu corazón. Después de, ser una persona exitosa, te sientes vacío. Ese algo que te falta se trata de apostar por las emociones y las ilusiones que tenías cuando eras más inocente. Ahora que tienes los medios y las ganas, intenta algo diferente.

Horóscopo Piscis

Podrás tener una conversación muy amena con personas de tu trabajo e incluso podrán establecer una relación más agradable fuera del horario laboral. Es importante que dejes crecer tu entusiasmo.