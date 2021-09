Horóscopo hoy: sábado 18 de septiembre de 2021

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este sábado 18 de septiembre de 2021.

Horóscopo Aries

Estás siendo muy exigente con una persona que viene acumulando emociones negativas contigo. Es el momento de suavizar tu trato y mostrar ese compañerismo que antes los unía, recuérdalo.

Horóscopo Tauro

Esa persona que amas tiene la necesidad de expresar su inconformidad por las decisiones que has tomado y es posible que notes impotencia y resentimiento en sus palabras. Intenta escucharla.

Horóscopo Géminis

Alguien te hará ver cosas que no habías considerado a la hora de vincularte en esa inversión o negocio en el que estás inmerso. No seas radical ni des marcha hacia atrás, espera y analiza.

Horóscopo Cáncer

Tus emociones y algunos recuerdos te tienen desconectado de tu labor y las consecuencias estarían por llegar. Levántate y demuestra tu fortaleza, en ti está superar cualquier problema.

Horóscopo Leo

Esa persona ha cambiado de parecer y tratará de acercarse para retomar el vínculo que antes los unía. No permitas que el orgullo se ponga por encima de tus sentimientos e intenta perdonarla.

Horóscopo Virgo

No puedes sostener esa actividad tan complicada si de por medio no cuentas con la colaboración que requieres. Tienes que hacer las paces con tus compañeros, solo así podrás avanzar.

Horóscopo Libra

Logras dar de manera intuitiva con la solución a ese problema que por tanto tiempo te había complicado. Ahora todo empezará a avanzar de manera fluida y positiva, te sentirás satisfecho.

Horóscopo Escorpio

Hay una etapa que ha terminado en tu vida y aunque aún te cuesta asumirlo, era necesario cerrar ese capítulo para que abras nuevas puertas. En poco tiempo podrás comprobarlo.

Horóscopo Sagitario

Tu deseo por salir de una labor que ya no te satisface está haciendo que apuntes a terrenos muy diferentes, donde no estaría acompañándote la experiencia. No te arriesgues sin asesorarte.

Horóscopo Capricornio

Luego de ese pleito que has tenido con un compañero de trabajo, sientes que algunas personas de tu entorno no están dándote la razón. No generes más tensiones y trata de calmarte.

Horóscopo Acuario

Estás notando algunas actitudes competitivas en una persona que apreciabas y considerabas amiga. No levantes muros de defensa y deja que el tiempo le permite reflexionar y cambiar.

Horóscopo Piscis

Esa persona que aún extrañas se acercará, pero es posible que sus explicaciones no te brinden claridad o confianza que necesitas para brindarle otra oportunidad. Alejarte te ayudará a analizar.

