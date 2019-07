Ella es #ICEBae, la agente fronteriza que causa furor (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Custodia a migrantes, al igual que el resto del equipo que trabaja en los centros de detención en la frontera con México, sin embargo Kiara Cervantes ha causado revuelo en redes sociales y ha sido apodada #ICEBae.

Se trata de una oficial hispana identificada que ha causado furor por su belleza física, pero controversia por su labor en un centro de detención de inmigrantes ilegales, publica el portal de noticias RT.

Poco después de ver su fotografía en la red, este lunes, Cervantes creó una cuenta de Twitter en la que acumuló miles de seguidores en pocas horas.

También te puede interesar: EU negará asilo a migrantes que no hayan hecho esto

"Me gustaría decir que estaba haciendo mi trabajo [...] brindando seguridad para la visita [del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence]. ¡Fue un honor y me enorgullece mucho mi trabajo!", tuiteó. "Tuve que hacer un video para que todos ustedes pudieran creer que soy yo", agregó.

Cervantes publicó en esa red social una foto con su atuendo de trabajo, y los usuarios no tardaron en hacer sus comentarios sobre esta funcionaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), bajo el 'hashtag' #ICEBae.

"¡Santo cielo! IceBae es real", tuiteó el comentarista Hotep Jesus, partidario del presidente Donald Trump. "¡Creo que saldré con un caso de indocumentación!", agregó. "No estoy seguro de por qué, pero ahora quiero saltar la frontera", tuiteó el reportero conservador Ryan Saavedra, afirmando que cualquier latina enfadada con esta oficial "desearía ser ella".

"#IceBae podría detenerme por el tiempo que ella quiera", anunció un usuario de Twitter. "Sí, #IceBae está candente, pero ¿qué partidaria de Trump no lo estaría?", preguntó una comentarista política, mientras que otra la instó a continuar su labor pese a las críticas.

Cervantes, por su parte, se mostró agradecida por las muestras de apoyo de algunos. "Gracias por ver lo difícil que puede ser mi trabajo... no solo porque soy latina, sino en general por la cantidad masiva de personas que cruzan ilegalmente a diario, y el procesamiento puede afectar a cualquier persona de cualquier género y raza", expresó.

Otros comentarios, no obstante, evidenciaron que no todos se enorgullecen de su labor.

"Queridos todos, los que respondieron con un 'buen trabajo', etc. ¿No leyeron la parte que dice que ella está supervisando un campo de concentración?", recalcó una internauta.

"¿En serio? Estamos presenciando el surgimiento de una Alemania nazi moderna, ¿y esta es la basura que deciden tuitear? Estoy triste por EE.UU.", expresó un usuario de Twitter.

I’m never the type to be all serious on twitter(🤢) BUT.... #IceBae ? Seriously? We’re witnessing the rise of a modern day Nazi Germany & this is the crap you decide to tweet about? I’m sad for U.S. pic.twitter.com/uOoe7vGhn8