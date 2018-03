Quiso escapar de la policía con licencia de Homero Simpson

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Conductor que fue detenido en puesto de revisión policial en Inglaterra pensó que podría 'salirse con la suya' al mostrar su licencia para manejar con una característica muy especial: en lugar de tener sus datos, contaba con la biografía del personaje Homero Simpson.

Así como Los Simpson han predicho varios acontecimientos actuales, han servido de inspiración para múltiples cosas, como un operativo policiaco para atrapar a delincuentes y hasta para librarse de la policía con una identificación falsa.

Así como lo lees. Un conductor entregó una licencia de conducir con la información y fotografía nada menos que de Homero Simpson, informó la policía de Thames Valley, en Milton Keynes al sur de Inglaterra en un tuit que acompañó con una fotografía de la licencia del personaje de caricatura.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH