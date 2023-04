Incendio en Disneyland: atracción estalla durante función

Los espectadores del popular programa “Fantasmic!” de Disneyland quedaron impactados este fin de semana cuando el dragón animatrónico que escupe fuego estalló repentinamente en llamas durante una función.

No se reportaron heridos tras el incendio del sábado por la noche en el parque temático del sur de California, informó el Departamento de Bomberos de Anaheim.

Ryan Laux, un visitante frecuente de Disneyland, dijo que el fuego siempre ha formado parte de la presentación de “Fantasmic!”. Pero supo que algo andaba mal al ver que las llamas no venían de donde normalmente lo hacen.

“La cabeza comenzó a arder en lugar de que el fuego saliera”, dijo Laux, que vive en Los Ángeles y grabó el incendio en video.

El espectáculo se detuvo casi de inmediato “y luego, justo después de eso, el dragón comenzó a incendiarse y todo el cuerpo estaba en llamas”, declaró a The Associated Press el domingo.

La función se lleva a cabo dos veces por noche cerca de la famosa isla de Tom Sawyer del parque. En el punto más álgido Mickey Mouse se enfrenta a un dragón gigante llamado Maléfica.

Laux dijo que Mickey desapareció del escenario en cuanto la cabeza del dragón quedó envuelta en llamas.

This is the craziest footage I've seen of the Disneyland Fantasmic dragon fire on Tiktok.

Not only does it show the beginning of the fire and guest reactions, but the end shows it still on fire and, most importantly, that it was still leaking fuel... pic.twitter.com/wgCfK1Bwv2