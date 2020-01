Video: Incendio causado por pirotecnia mata a los simios de un zoológico

The Associated Press

BERLÍN, Alemania.- Un incendio en un zoológico del occidente de Alemania ocurrido en los primeros minutos de 2020 mató a más de 30 animales, entre ellos simios, monos, murciélagos y aves, informaron el miércoles las autoridades. Las linternas volantes lanzadas para celebrar el Año Nuevo pudieron haber sido la causa del incendio, agregó la policía.

Varios testigos reportaron haber visto las linternas _cilindros de papel con una pequeña llama para calentar el aire de la linterna, que vuela en el cielo nocturno_ poco después de la medianoche el miércoles cerca del zoológico Krefeld, dijo a la prensa Gerd Hoppmann, jefe de la policía penal de la ciudad.

"La gente reportó ver esas linternas volando a baja altitud cerca del zoológico y luego comenzó a incendiarse", dijo Hoppmann.

Las linternas volantes, que también son conocidas como linternas chinas, son una especie de globo aerostático hecho de papel. En Asia se han utilizado para festejos durante siglos.

La policía y los bomberos recibieron las primeras llamadas a las 12:38 de la madrugada.

El zoológico, cerca de la frontera con Holanda, dijo que todo el albergue de los simios se incendió y que murieron más de 30 animales, entre ellos cinco orangutanes, dos gorilas, un chimpancé y varios monos, así como murciélagos de la fruta y aves.

Los bomberos sólo lograron rescatar de las llamas a dos chimpancés, que sufrieron quemaduras, pero que están en condición estable, informó el director del zoo Wolfgang Dressen.

"Es casi un milagro que Bally, una chimpancé de 40 años y Limbo, un macho más joven, sobrevivieran este infierno", dijo Dressen. Agregó que muchos cuidadores de animales estaban impactados por la devastación.

Hoppmann informó que el uso de linternas volantes es ilegal en Krefeld y la mayoría de Alemania y pidió que las personas que las lanzaron o quienes los hayan visto acudan a la policía.

El zoológico Krefeld abrió en 1975 y atrae a unos 400.000 visitantes cada año. Permanecerá cerrado el miércoles.

