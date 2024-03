India: envenenan a clientes con hielo seco en restaurante

Lo que inició como una reunión tranquila en un restaurante, terminó en una pesadilla para un grupo de personas en India que vomitó sangre tras haber ingerido hielo seco por accidente.

El fin de semana, 5 comensales visitaron el Laforestta Café en la ciudad de Gurugram con la intención de pasar un buen rato y disfrutar de la deliciosa comida, sin embargo, jamás esperaron que la noche tendría un giro inesperado.

De acuerdo con informes locales, el camarero del restaurante les dio a cada uno de ellos lo que se supone debía ser limpiador para el paladar de azúcar, pero resultó ser hielo seco, provocándoles quemaduras instantáneas.

Los efectos no tardaron en reflejarse, pues en cuestión de segundos los clientes comenzaron a escupir sangre de la boca y a quejarse de un dolor infernal en sus gargantas.

