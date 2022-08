Influencer acusa a empleados en módulo del INE de hacerla ver fea.

"Me discriminaron en el INE por ser bonita", es el título del video de la influencer Yeri MUA, quien acuso en redes sociales a un grupo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) por malos tratos al recibir su identificación.

A través de una trasmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la influenciar con más de tres millones de seguidores detalló que al asistir a su cita para recibir su credencial de elector fue recibida por uno de los trabajadores a quien acusó de un desplante previo.

Segundos más tarde, la influencer detalló que pese a tener cita previa y haber llegado de manera puntual la mujer que la recibió en la entrada de las oficinas del INE la obligó a mover su camioneta de lugar a una zona específica en donde el "sol estaba dando directo", además de que la insistió de que se formara en la fila.

Luego de que contara su mala experiencia en las afueras de las oficinas del INE, detalló que tras entrar al módulo de atención, la encargada la atendió de mala gana, pero luego de que Yeri recibiera su INE se llevó la verdadera sorpresa.