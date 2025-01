Influencer finge su secuestro porque estaba “aburrida”.

La influencer Victoria Rose, mejor conocida como Woah Vicky, causó semejante polémica tras admitir que fingió su propio secuestro como un acto de entretenimiento, porque estaba “aburrida”.

El pasado 29 de diciembre, un mensaje en la cuenta de X de la influencer (anteriormente Twitter) aseguraba que Rose había sido secuestrada y exigía un millón de dólares para su liberación.

decía el mensaje, que fue eliminado poco después.

La publicación generó una ola de preocupación entre sus seguidores y provocó una lluvia de especulaciones sobre su paradero.

Horas más tarde, Rose rompió el silencio a través de Instagram Live, donde aclaró que todo había sido una broma que, en sus palabras, "se salió de control".

Confesó que recurrió a esta acción debido a su estilo de vida.

“No bebo ni voy a discotecas, así que así es como encuentro mi entretenimiento”, explicó. Aunque reconoció que el incidente no fue adecuado, también calificó la situación como "divertida" en un inicio.

Mientras algunos seguidores señalaron la falta de sensibilidad de Rose, otros cuestionaron la implicación de su familia en la broma.

La influencer posteriormente utilizó X para ofrecer disculpas públicas, asumiendo la responsabilidad de sus actos y reconociendo el daño causado.

“Nunca quise hacer quedar mal a ningún hombre negro ni a ningún país, especialmente a Nigeria”, declaró.

En un giro adicional, Rose reveló que su hermano había sugerido la idea y que su padre estuvo involucrado indirectamente. Tras el escándalo, anunció que se retirará temporalmente de las redes sociales para reflexionar y "acercarse a Dios".

Hello,



I just wanted to come on here one last time to sincerely apologize to anyone I may have harmed during this prank. Not thinking things through comes with consequences, and I’m paying for it now.



My brother, father dmw looked out for me throughout my entire trip to…