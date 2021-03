Influencer inglesa se gasta 24 millones de pesos para ser idéntica a Kim Kardashian

La influencer Chaly D.N, originaria de Londres, Inglaterra, ha invertido cerca de 24 millones de pesos mexicanos y más de dos años de su tiempo para a toda costa ser idéntica a su ídolo, Kim Kardashian.

"He gastado un millón de libras copiando a Kim Kardashian con Gucci y botox, quiero todo lo que ella tiene. La gente me dice que me parezco a Kim Kardashian cada minuto. Cada vez que me ven en la calle, en una fiesta o en cualquier lugar", comentó la modelo.