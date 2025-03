Influencer separa a una cría de wómbat de su madre: Reúnen firmas para deportarla

Una influencer estadounidense ha causado indignación en Australia tras ser filmada separando a una cría de wómbat de su madre, lo que ha llevado a más de 40 mil personas a firmar una petición para exigir su deportación.

Sam Jones, quien se describe como una "entusiasta de la naturaleza y cazadora", fue captada en video levantando al cachorro de wómbat en una carretera, mientras su madre angustiada intentaba seguirla. Entre risas, Jones corrió con el animal hasta un automóvil, lo que generó una ola de críticas en redes sociales y en el ámbito político.

El propio primer ministro de Australia, Anthony Albanese, criticó su comportamiento y la retó a intentar lo mismo con un cocodrilo bebé para ver las consecuencias. Los wómbats son una especie protegida en Australia, aunque en algunos casos se otorgan permisos para su sacrificio por razones de control de población.

Tras la polémica, Jones publicó un comunicado en Instagram, asegurando que su intención era proteger a los animales del peligro en la carretera. No obstante, organizaciones como la Sociedad para la Protección de los Wómbats denunciaron que su manejo del animal fue inapropiado y podría haber puesto en riesgo su vida.

El video fue eliminado de sus redes, pero las críticas continúan. PETA calificó su acto como “explotación de la naturaleza” y pidió que se detenga el uso de animales silvestres como “utilería”.

Aunque el ministro del Interior de Australia, Tony Burke, evaluó revocar su visa, Jones ya abandonó el país voluntariamente. Sin embargo, el incidente ha dejado un fuerte debate sobre la responsabilidad en la interacción con la fauna silvestre.

SCUMBAG OF THE DAY 🤬



Sam Jones is a US hunting influencer who has gone viral for posting a tiktok of her taking a baby wombat away from its mother in the middle of the night as a joke...for a bit of fun.



Please Sign The Petition at https://t.co/TJGIq2orzj via @UKChange. pic.twitter.com/aZNVd5gt5Q